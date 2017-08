Dat het voedselagentschap al in juni weet had van een eerste mogelijke besmetting van een pluimveebedrijf met het omstreden ontluizingsproduct fipronil en nu nog steeds geen resultaten van zijn onderzoek naar de aanwezigheid van fipronil in eieren heeft vrijgegeven, stoot Groen tegen de borst.

"We vragen volledige transparantie van het voedselagentschap want blijkbaar zijn zij al van in juni op de hoogte", zegt Anne Dedry, Kamerlid van Groen. "Nu komen alle berichten naar buiten, het is niet transparant terwijl het hier wel degelijk om volksgezondheid gaat."

Dedry is er als burger niet meer gerust in, zo benadrukt ze. "Als ze in juni geen volledige duidelijkheid hebben gebracht, dan heb ik mijn grootste twijfel of dit wel oké is."

Groen roept dan ook de minister van Landbouw op het matje. "Wij vinden dat de minister van Landbouw Ducarme moet optreden en desnoods moeten wij, ook al is het augustus, bijeenkomen in een Kamercommissie."