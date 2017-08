Auteur: Belga

Belga Een Belgisch gezin dat op terugweg was van vakantie, is afgelopen nacht het slachtoffer geworden van een tragisch ongeval. Op de A81 in Duitsland, tussen Empfingen en Horb, verongelukte de 13-jarige zoon. De 56-jarige vader raakte zwaargewond. Dat meldt de politie van Tuttlingen, in het zuidwesten van Duitsland. De slachtoffers zijn afkomstig uit Rixensart, in Waals-Brabant.