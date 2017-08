Vandaag is het eerst zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich vooral in het binnenland wolken, maar blijft het - op eventueel wat lokale druppels na - droog. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 graden in het centrum. Vanavond worden de opklaringen opnieuw breder. In de nacht blijft het droog met weinig wolken. Het is vrij fris met minima van 6 of 7 graden in de Ardense valleien tot 11 graden in het westen van het land.

Morgen wordt een rustige en droge dag. Het is vrij zonnig met soms sluierwolken en enkele stapelwolkjes. De maxima schommelen tussen 20 en 22 graden in de Ardennen en aan zee, en tussen 23 en 25 graden elders. De wind is zwak en veranderlijk.

Dinsdag wordt het wisselvallig en frisser met meer bewolking en af en toe regen of enkele buien. Een onweer is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Woensdag verwachten we veel wolken met buien en kans op onweer. De maxima klimmen niet hoger dan 15 à 17 graden in de Ardennen en 18 à 20 graden elders.

Donderdag wordt een zeer wisselvallige dag met regen of buien. De kans op onweer blijft bestaan. Het wordt nog wat frisser met maxima van 14 tot 16 graden ten zuiden van Samber en Maas en van 16 tot 18 graden elders.

Vrijdag lijkt het rustiger, droger en zonniger te worden bij maxima rond 20 graden.

Zaterdag is het wat zachter maar vergroot eventueel de kans op neerslag.