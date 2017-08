Dat zal nog niet voor morgen zijn, dat realiseert ze zich ook wel, zegt Steel. Maar tegelijk ziet ze heel wat bewegen. Ze wijst rondom zich, naar de fruitboompjes en de tomatenplanten in de dakboerderij van PAKT.

“Dit is een plek waar mensen hun eten kunnen zien groeien, waar ze zelf hun handen vuil kunnen maken. Stadsbewoners leren hun voedsel weer beter kennen en waarderen, en dat is ontzettend belangrijk. Het is niet dé oplossing – je kunt niet al het voedsel voor een stad in die stad kweken, want dan heb je geen stad meer – maar het is een stukje van de oplossing. De verbinding herstellen.”

Een nieuwe manier van voedselproductie in steden is verticale landbouw: groenten en kruiden die in lagen gekweekt worden op substraten, met behulp van LED-verlichting. Het is een hoogtechnologische teeltwijze, en die houdt net daardoor voor- en nadelen in, vindt Carolyn Steel.

“Wat geweldig is, is dat je minder pesticiden nodig hebt en dat je je voedselkilometers flink reduceert. Alleen kost het heel erg veel, en granen – basisvoedsel – kun je er niet in kweken. Tegelijk doet het ook vragen rijzen: van wie is dat eten, en de rechten erop? Want als het een kwestie wordt van Goldman Sachs-types en van dure patenten op complexe teeltsystemen, dan zijn we nog verder van huis.”