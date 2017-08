"Er lopen momenteel volop analyseresultaten van geblokkeerde bedrijven binnen", zegt Katrien Stragier van het FAVV. "We verwachten zeer binnenkort alle resultaten te hebben. Op dat moment zullen we het totale en correcte beeld hebben van de situatie, en de globale resultaten communiceren. We zullen daarbij ook de grootteorde aangeven van de aangetroffen concentraties."

Eerder deze week weigerde het FAVV nog de onderzoeksresultaten vrij te geven omdat er ook een gerechtelijk onderzoek loopt. Toxicoloog Jan Tytgat vond dat geen argument en had gezegd dat de cijfers vrijgegeven geenszins het gerechtelijk onderzoek zou doorkruisen.

Volgens Katrien Stragier is er geen verband tussen de beslissing van het FAVV en de oproep van Tytgat. "Vanaf het begin hebben wij in onze communicatie meegegeven dat de resultaten die we tot nu toe hadden zich onder de Europese grenswaarden bevonden die meneer Tytgat ongetwijfeld ook wel kent. We zien op dit moment dat de laatste analyseresultaten beginnen binnenkomen. Eerstdaags zullen wij dus het plaatje kennen van hoe het staat met het probleem fipronil in de geblokkeerde bedrijven. Op basis van de volledige resultaten kunnen wij een betrouwbare indicatie geven."

"Wij verwachten de resultaten eerstdaags te hebben", zegt Stragier. "Een exacte timing daarop plaatsen is moeilijk en hangt ook af van techniciteiten, maar wij verwachten dat die zeker gen volle week meer op zich zullen laten wachten."