Patiënten die een negatieve ervaring hebben meegemaakt met een coach van de organisatie, kunnen dat binnenkort meegeven op een nieuwe website. Die zou binnen enkele weken klaar moeten zijn. “Als er een klacht binnenkomt, zullen we zowel met de coach als de klager spreken. Een onafhankelijke commissie zal zich dan buigen over de zaak. Als de klachten gegrond blijken, kunnen coaches uit onze organisatie gezet worden”, zegt voorzitter Annita Rogier.

De organisatie doet zo aan zelfregulering. “We hebben een gedragscode. En wie zich er niet aan houdt, wordt eruit gezet.” Maar dat de organisatie met de klachtencommissie komt, betekent niet dat er nu al grote problemen zijn, zegt men.

“De meeste mensen die via ons begeleiding zoeken, zijn tevreden over hun coach. Maar we willen vermijden dat er een wildgroei is aan coaches.” Wie werkt als stress- en burn-outcoach heeft minstens 12 dagen opleiding gevolgd, voldoende ervaring opgedaan en moet zich bijscholen. “Mensen die hulp zoeken mogen niet zomaar terecht komen bij de fietsenmaker die zich nu plots stress- en burn-outcoach noemt, zonder enige opleiding of relevante ervaring”, zegt Rogier.