In 2015 zijn er maar 98 pv's uitgeschreven voor overtredingen met bouwkundig erfgoed. Vorig jaar dus ruim een derde méér. Over welke inbreuken gaat het dan? "Het dak van een beschermd gebouw is lek en wordt niet hersteld en er sijpelt water binnen, dan treedt de Erfgoedinspectie op", zegt Brigitte Borgmans van het departement Omgeving. "Er kan ook een deel gesloopt zijn, of er zijn waardevolle elementen verwijderd zoals een sierschouw of kostbare plafonds. Soms worden er ook werken uitgevoerd zonder vergunning". Het gebeurt ook dat een beschermd landschap wordt gewijzigd, ook dan treedt de Erfgoedinspectie op.