Dat de leeftijden van de twee jongste slachtoffers zoveel wenkbrauwen deden fronsen, komt omdat we eenzaamheid en sociaal isolement vooral associëren met ouderdom. "We doen dat heel sterk: eenzaamheid linken met de oude dag", zegt Heylen. "Maar zeker als we kijken naar de cijfers dan weten we dat eenzaamheid en sociaal isolement iets van alle leeftijden is. We zien dat het risico op eenzaamheid en sociaal isolement bij veertigers vergelijkbaar is met dat risico bij zestigers. Ongeveer zeven procent zegt zich de afgelopen week bijna altijd of altijd eenzaam gevoeld te hebben."

Uiteraard is er een piek bij de oudste ouderen. "Daar gaat dat cijfer nog omhoog, omdat ze nog meer met gezondheidsproblemen of met de dood van een partner geconfronteerd worden. Maar we zien dat het best wel om een hoog percentage gaat in alle leeftijdscategorieën."