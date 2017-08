Het Grote Vlinderweekend van de natuurvereniging is aan zijn elfde editie toe. Dit jaar is er echter al een grote piek geweest door het zonnige en warme voorjaar. Dat in combinatie met de beperkte levensduur van een vlinder -de meeste exemplaren leven slechts 3 tot 4 weken- maakt dat er begin augustus minder grote aantallen zullen geteld worden. De vliegperiode voor enkele soorten is immers voorbij.

Toch heeft het erg goede voorjaar ook een voordeel: enkele prachtige zeldzame soorten kunnen landen op uw bloemen of struiken in de tuin. "Door het warme voorjaar én het goede najaar in 2016 was er een grotere kweek en zijn enkele soorten erin geslaagd verder en langer te vliegen", legt expert Wouter Vanreusel van Natuurpunt uit. "De keizersmantel en kleine parelmoervlinder zijn uit de grote bosrijke gebieden getrokken en tot in de tuintjes geraakt."

