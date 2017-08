SP.A-voorzitter Crombez haalde vooral uit naar het gebrek aan informatie: “In Nederland en Duitsland geeft men veel meer uitleg over de kwestie. Waarom wist men hier niet eerder dat er eieren besproeid werden met een giftig middel? Hoeveel eieren zijn er zo in omloop?” Volgens Crombez zijn de regering en het federaal voedselagentschap FAVV daarvoor verantwoordelijk, en moeten ze de burger beter inlichten.

Maar volgens ex-FAVV-topman Piet Vanthemsche is dat geen terechte kritiek. “Het voedselagentschap doet onderzoek naar bedrijven die ook betrokken zijn in een gerechtelijke procedure. Daar moet het geheim van het onderzoek gerespecteerd worden. Het agentschap kan dus niet zomaar alle informatie vrijgeven. Ik weet uit ervaring, toen ik nog topman was bij het voedselagentschap, dat het balanceren is op een slap koord.”

“Het is altijd moeilijk om te gaan met een voedselcrisis. Elke dag komen er nieuwe elementen naar boven.” Maar het is volgens Vanthemsche belangrijk dat consumenten het voedselagentschap vertrouwen. “Tegenwoordig is het mogelijk om eieren te traceren. Als er fouten worden vastgesteld, kunnen die eieren uit de rekken gehaald en vernietigd worden. Dat was in het verleden, tijdens de dioxinecrisis in 1999, niet mogelijk. Het voedselagentschap heeft draaiboeken, om dit soort situaties aan te pakken. Het FAVV doet er alles aan om de consument te beschermen. Crombez moet niet zo wantrouwig zijn.”