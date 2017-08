NRC heeft aan de hand van facturen gereconstrueerd hoe het giftige fipronil in de Nederlandse eieren is terechtgekomen. Dat ging via een Belgische leverancier uit Weelde, Poultry-Vision. Eind juli werd er bij het bedrijf in de Kempen een huiszoeking uitgevoerd. Poultry-Vision wordt ervan verdacht fipronil toegevoegd te hebben aan het legale bestrijdingsmiddel Dega-16.

De zaakvoerder, die ontkent betrokken te zijn bij een zwendel, kocht het giftige product in in Roemenië. Uit een factuur van 8 mei 2016 blijkt dat de man een forse bestelling plaatste bij de firma Farmavet in Boekarest voor Fiprocid, een product met als belangrijk bestandsmiddel fipronil. In een loods van de zaakvoerder in Baarle-Hertog werden enkele dagen geleden duizenden liters van het goedje aangetroffen.