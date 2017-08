“Hier is zeker zes uur werk aan geweest. Tenminste als het door Afrikaanse kapsters is gedaan. Moesten wij het met ons kapsalon doen, dan hadden we zeker tien uur nodig. Afro-kappers doen dit van kindsbeen af. Hoe kleiner trouwens de vlechten, hoe langer het duurt.”, zegt Jochen Vanhoudt van het Antwerpse kapsalon Clientology in “De wereld vandaag” op Radio 1. Veel bv’s komen er vragen om exclusieve kapsels.

“We hebben het zelf gedaan met Josje van K3. Een volle vijf uur werk was er nodig. Na twee weken was ze het al beu. Ze kon er niet door kammen. En ze kon het natuurlijk niet wassen. Je kan het wel bevochtigen met een spons en daarna spoelen. Nochtans is dat ook een voordeel. Dit soort kapsels ligt altijd goed, zelfs als je er mee gaat zwemmen.”