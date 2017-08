Opvallend is dat het overgrote deel van het zwart geld, namelijk 84 procent, dat nu wordt aangegeven fiscaal al verjaard is. Dat wil zeggen dat de termijn waarop de fiscus het verschuldigde belastinggeld kan opeisen al verstreken is. Meestal is dat na 7 jaar.

Maar toch komen de belastingzondaars nu naar boven met dat geld, want in de nieuwe regeling is expliciet opgenomen dat ze nu daartoe verplicht zijn, vertelt Francis Adyns aan VRT-nieuws. En fiscale verjaring betekent niet dat de belastingontduiking ook strafrechterlijk is verjaard. En dat hebben de mensen nu duidelijk begrepen.