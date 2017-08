Dirk De Meester is zo’n kleinschalige brouwer. Hij brouwt sinds twee jaar verschillende bieren van hoge gisting in zijn brouwerij “De Meester” in Harelbeke in West-Vlaanderen. “Per jaar brouwen we zo’n 250 hectoliter, maar vanaf oktober zal dat meer zijn”, legt De Meester uit. “We nemen een veel grotere installatie in gebruik. Het is ook echt nodig, want nu zitten we zonder bier.” Zijn bier valt dus goed in de smaak.

De Meester heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken, maar dat heeft wel een stevig prijskaartje. “Voor zo’n installatie mag je gemakkelijk rekenen op 200.000 euro”, zegt hij. “We hebben een oude brouwerij kunnen overnemen waar zo’n café aanhangt waar we ons bier verkopen. Zoals dat vroeger in elk dorp gebeurde. Dankzij het café kunnen we er van leven.”