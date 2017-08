Op 5 augustus 2014, rond de middag, draait iemand in het niet-nucleaire gedeelte van de kernreactor Doel 4 een veiligheidsklep open. In een mum van tijd loopt 65.000 liter smeerolie weg uit de opslagtank naar een ondergronds reservoir. De stroomturbine van Doel 4 raakt oververhit en moet worden stilgelegd.

De schade aan de turbine is zo groot dat Doel 4 pas een half jaar later, in december 2014, opnieuw kan opgestart worden. De kosten voor de herstellingen lopen op tot meer dan 100 miljoen euro. Een belangrijk deel van onze stroomproductie is al die tijd onbeschikbaar.

De opengezette klep is beveiligd en enkel bedoeld om te gebruiken in geval van brand. het is dus onwaarschijnlijk dat ze per ongeluk is geopend. Van meet af aan gaat uitbater Engie Electrabel ervan uit dat er sabotage in het spel is.