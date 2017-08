Nadat er al in Nederland en Duitsland grote hoeveelheden eieren uit de rekken gehaald werden in verschillende supermarkten, hebben Albert Heijn, Delhaize en Colruyt ook eieren uit het aanbod van hun winkels in België gehaald. Er werd in de verwijderde eieren een licht verhoogde concentratie van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil vastgesteld die geen gevaar voor de volksgezondheid vormde.

Albert Heijn had al eieren uit de voorraad van zijn Nederlandse filialen gehaald. "We willen geen enkel risico lopen", klinkt het. Het gaat om eieren die uit Nederland geïmporteerd werden. Er werden 25 van de 38 soorten uit de rekken gehaald, maar er was geen gevaar voor de volksgezondheid.

Delhaize heeft één referentie eieren van het huismerk uit de rekken gehaald. De doos van twaalf medium eieren zou een te hoge concentratie aan fipronil kunnen bevatten. De maatregel werd op vraag van het FAVV getroffen, maar er is geen sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid. "Voor de klanten is er dus geen reden tot bezorgdheid. Alle andere eieren in de Delhaize-winkels zijn veilig om te consumeren", aldus de woordvoerder.

Bij Colruyt werden eieren van één leverancier uit de rekken gehaald, wat neerkomt op één procent van het aantal eieren dat in een week verkocht wordt. De fipronilwaarden lagen bovendien onder de drempelwaarden die bepalen of het om een gevaar voor de volkgezondheid gaat.