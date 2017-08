Vandaag zijn er zo’n 10.000 van verwilderde ganzen in Vlaanderen. Daarom is het volgens Natuurpunt noodzakelijk om nu in te grijpen. Het is volgens hen de beste en enige haalbare optie. “Als we de opmars van invasieve exoten als de Canadese gans laten doorgaan, eindigen we met een lege, kaalgevreten natuur”, klinkt het bij Natuurpunt. Maar daar denkt het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek anders over. Volgens hen had Natuurpunt veel eerder moeten ingrijpen. Nu is het veel te laat en zijn de ganzen niet meer weg te krijgen.