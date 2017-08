In 2006 at de Belg nog gemiddeld 94,2 kilo vlees per jaar, in 2015 was dat geslonken naar 84,1 kilo. Anderzijds werden in 2013 circa 304 miljoen dieren geslacht in België om op het bord van de modale Belg te belanden, in 2016 was het aantal toegenomen tot 319 miljoen dieren. "We zijn minder vlees gaan eten, maar dit leidt niet tot minder dierenleed", zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp op basis van cijfers die ze kreeg van de federale minister van Landbouw.

"Elke dag worden er zo'n 860.000 dieren afgeslacht om op ons bord te belanden. In totaal komt de balans op goed 300 miljoen geslachte dieren per jaar. Op die manier eet de gemiddelde Belg elk jaar zijn eigen gewicht in vlees op. Het aantal dieren dat uitgevoerd wordt om geslacht te worden, blijft ook stijgen. In vijf jaar tijd met 35 procent", aldus Yoleen Van Camp vrijdag in Gazet van Antwerpen. Het N-VA-Kamerlid, zelf sinds enkele jaren vegetariër, wijst erop dat dierentransporten nog al te vaak gepaard gaan met veel dierenleed.

"Onze vleesconsumptie neemt wel af, maar we meten ook een shift van rundvlees naar gevogelte op", zegt Van Camp in de krant. "Daardoor worden meer kippen geslacht en stijgt het absolute aantal slachtdieren. Als we het in België geslachte vlees optellen met wat ingevoerd wordt en daarvan aftrekken wat wordt uitgevoerd, krijgen we een beeld van hoeveel vlees nu effectief voor de Belgische monden is bestemd: jaarlijks 827 miljoen kilo, afkomstig van varkens, runderen en kippen."