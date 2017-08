"De regering wil het verschil tussen werken en niet werken groter maken, want er is vandaag een krapte op de arbeidsmarkt", verklaart Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die de Kamercommissie Sociale Zaken voorzit. "Het aandeel van 50-plussers die werken moet in ons land absoluut omhoog."

"Een tweede reden is dat er een grote onrechtvaardigheid in ons systeem was geslopen", aldus Van Quickenborne. Hij verwijst naar het voorbeeld van Caroline en Virginie. "De ene was 30 jaar werkloos en had meer pensioen dan de andere die 30 jaar zelfstandige was geweest. Door deze maatregel zal dat niet meer mogelijk zijn."

De regering wil via deze ingreep 20 miljoen euro besparen vanaf 2019. De vakbonden zijn niet te spreken over de regeringsbeslissing. 50-plussers vinden moeilijk een nieuwe job als ze ontslagen worden. Door later een lager pensioen te krijgen, worden ze een tweede keer gestraft, luidt de redenering.