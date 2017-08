"Het is heel eenvoudig", zegt preventie-adviseur Tim Renders van de Leuvense brandweer. "Door voldoende rookmelders in huis op te hangen, word je op tijd gewaarschuwd, vooral ’s nachts. Dan ruik je de rook niet, want je neus werkt tijdens je slaap niet."

Volgens Renders hang we dus best in zoveel mogelijk ruimtes rookmelders op. "Veel mensen hangen een rookmelder in de nachthal en op de zolder. Maar dat is veel te weinig. Bevestig ze overal, behalve in de badkamer, keuken of garage. Daar zou je te vaak vals alarm hebben door bijvoorbeeld waterdamp of warmte van de oven."