Maar niet alleen in Vlaanderen neemt het aantal patiënten met hepatitis A toe, ook in andere landen is dat het geval, zegt Wildemeersch: "We zien ook in Nederland bijvoorbeeld een stijging, we zien in Spanje heel wat gevallen. Ziektes stoppen uiteraard niet aan de grens; en binnen de gemeenschap van mannen die seks hebben met mannen zijn er uiteraard ook heel wat internationale contacten, ook met de gayprides en dergelijke, en dus is verspreiding over de landsgrenzen heen heel normaal."