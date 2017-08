1. Loop gekleed zoals thuis, loop niet in bloot bovenlijf, trek iets over je bikini.

2. Gebruik de straat niet als toilet.

3. Klim niet op gebouwen, en zeker al niet voor selfies.

4. Nuttig enkel drank in drankgelegenheden, niet op straat.

5. Voeder geen duiven.

6. Check vooraf op internet wat de lokale gebruiken zijn.

7. Beheers je, vooral als je in groep reist.

8. Wees niet te gierig op reis.

9. Denk er aan dat inwoners ’s nachts slapen zoals elke mens dat behoort te doen.

10. Ga niet op de foto met locals die dat niet willen.