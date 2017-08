Verschillende jeugdkampen in Wallonië moesten de afgelopen tijd stopgezet worden omdat jongeren ziek geworden waren. De oorzaak werd gezocht in het water van de Ourthe.

Dat vermoeden wordt nu bevestigd na onderzoek van het water van de rivier. Op basis van stalen die eind juli genomen werden ter hoogte van Wyompont blijkt dat het water niet voldoet aan de kwaliteit van zwemwater en dat er te veel bacteriën in zitten.

De crisiscel van de Waalse overheid merkt wel op dat de waterkwaliteit eind juli, tijdens de staalnames en na de stopzetting van de zomerkampen nog verslechterd kan zijn door sterke regenval na een periode van droogte.

De burgemeester van de gemeentes Tenneville et Bertogne zijn op de hoogte gebracht van de slechte resultaten, waardoor het verboden is om te baden in de Ourthe.