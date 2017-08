Tijdens de eerste maand van de zomervakantie waren er weer heel wat oproepen van Belgische vakantiegangers naar de alarmcentrale van Touring. Het totaal aantal oproepen lag op 27.350 wat ongeveer gelijkstaat aan het aantal oproepen in juli 2016.

Wanneer er gekeken wordt naar het aantal dossiers of interventies in het buitenland gaat het om 5.899 tegenover 5.820 vorig jaar. Daarvan zijn telkens een derde medische interventies. Opvallen is dat bij deze laatste een stijging van 12% wordt waargenomen. Dit heeft volgens Touring te maken met de hittegolf in het zuiden waardoor meer mensen besmettingen oplopen door slechte hygiëne en meer te maken krijgen met een zonneslag.