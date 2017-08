Aantal zware gevangenisstraffen fors gestegen

Het aantal uitgesproken gevangenisstraffen van vijf jaar of meer is de laatste jaren gevoelig gestegen: van 926 in 2000 tot 1.626 in 2016. Dat blijkt uit een parlementaire vraag die Stefaan Van Hecke (Groen) stelde aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Vooral in 2004 en 2011 was er een toename van meer dan 10 procent merkbaar.

Een éénduidige conclusie zonder analyse wil Geens niet trekken uit de cijfers. "Het weerspiegelt niet alleen de punitiviteit van de rechter, maar ook de toename van het aantal strafrechtelijke bepalingen en de activiteit om bepaalde strafmaten te verhogen. De cijfers geven ook geen reëel beeld van de strafuitvoering." Ook moet er volgens hem rekening gehouden worden met de achterstand die er was in het strafregister en die nu weggewerkt wordt.

Van Hecke benadrukt dat hij de oorzaak en de impact van het fenomeen wil onderzoeken voor het debat gevoerd wordt over het nieuwe strafwetboek dat Geens wil invoeren.