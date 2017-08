Onderzoek toont aan dat slechts één op twee moeders borstvoeding durft te geven op publieke plaatsen. Maar drie op vier moeders vindt wel dat borstvoeding geven op een openbare plaats, normaal zou moeten zijn. "We hoeven dat niet in een reglement te gieten, maar we stimuleren graag zoveel mogelijk horecazaken in Brussel om hun beste beentje voor te zetten", zegt Debaets.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een afkeurende omgeving moeders sneller doet stoppen met borstvoeding. Praktische beslommeringen kunnen een drempel zijn voor borstvoedende mama's om buiten te komen. Jonge moeders die op stap gaan met hun baby en borstvoeding geven, weten niet altijd goed waar ze welkom zijn om hun kindje rustig te voeden en waar ze ook hun baby kunnen verluieren.

De vier cafés die de stikker al hebben aangebracht zijn het Chicago Café, de Monk, Kaffabar en Bar Recyclart. Uitbaatster van het Chicago Café Julie Belaen beviel zelf nog recent van een dochter en was meteen gevonden voor het initiatief. "We waren sowieso al kindvriendelijk, maar nu zijn we ook borstvoedingsvriendelijk", zegt Belaen. "Bij ons is er geen gêne, maar in de klassieke bistro is dat soms anders. Vaak gaat het uiteindelijk niet om de gêne, maar om de faciliteiten die voorhanden zijn."