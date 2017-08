Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,5 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn defecten op kabels en kabelbreuken door derden.

Volgens de Vreg is de kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet van een vergelijkbaar niveau als in de buurlanden.

De meest voorkomende klachten gaan over de kwaliteit van de heraanleg na werken van de netbeheerder in de straat en de kwaliteit van uitvoering bij werken aan de aansluiting. Eandis ontving per 100.000 klanten 447 klachten, Infrax 292 klachten.

Wat aardgas betreft was de theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in Vlaanderen vorig jaar 4 minuten en 31 seconden.