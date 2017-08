Als mensen merken dat de beelden nog steeds beschikbaar zijn op de buitenlandse website nadat ze hun netwerk beveiligd hebben, kunnen ze een klacht indienen bij de lokale politie. Die zal dan met het parket de zaak verder onderzoeken.

De onderzoeksprocedure wordt wel moeilijker doordat het om beelden op een buitenlandse website gaat. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) zegt dat er in het verleden al een poging is ondernomen om websites offline te halen in samenwerking met Europese collega's. Zo'n poging zou het best nog eens ondernomen worden.