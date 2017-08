De vrachtwagen kantelde omstreeks 8 uur. Voor de afhandeling van het ongeval heeft de wegpolitie de snelweg gesloten. Er stond omstreeks 9.45 uur een file van zowat 8 kilometer vanaf Zwijnaarde. Het is ruim een uur aanschuiven. Het verkeer dat achter het ongeval kwam vast te achter het ongeval is intussen weggeleid.

Omdat een deel van de lading (groenten, fruit en sauzen) op het wegdek is terechtgekomen, moet ook het voedselagentschap FAVV ter plaatse komen. Aangezien ook het wegdek moet opgekuist worden, dreigt de afhandeling enige tijd in beslag te nemen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt dan ook aan het gebied te vermijden. Het verkeer richting Kortrijk moet de snelweg verlaten in De Pinte en de lokale omleidingsroute G volgen tot Deinze. Verkeer van Antwerpen naar Rijsel rijdt best om via de E19 en Brussel. Wie van Brussel naar Kortrijk moet, rijdt best via Doornik. Het verkeer van Gent naar Kortrijk neemt best de E40 richting Brugge.