Jaarlijks stijgt het aantal langdurig zieken in België. Ons land telt nu net geen 370.000 werknemers die al langer dan één jaar ziek thuis zitten. Toch lijken er jaarlijks alsmaar minder langdurige zieken bij te komen. “Het is goed dat we zien dat die abnormale stijging, die er gedurende meer dan 10 jaar was voor langdurig zieken, nu aan het aftoppen is”, zegt Maggie De Block.