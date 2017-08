Bij de politie begin je ofwel als inspecteur - met een diploma middelbaar onderwijs - of als commissaris - met een universitair diploma. Wie als inspecteur wil opklimmen tot hoofdinspecteur, kan dat vandaag alleen via interne promotie. Maar in alle lokale politiezones zijn er maar liefst 1.122 vacatures en die raken niet ingevuld door mensen die al bij de politie werken. Vandaar de vraag aan minister Jambon om ook buitenstaanders toe te laten. Jambon wil er nu voor zorgen dat iedereen met een hogeschooldiploma aan de examens mee kan doen.