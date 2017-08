Onze redactie heeft op de Russische website Insecam.org beelden ontdekt van mensen die live aan het werk zijn in hun zaak, maar ook in hun meest intieme momenten als ze bijvoorbeeld aan het sporten zijn of aan het werk zijn in hun tuin. Mensen installeren deze camera’s juist omdat ze zich veiliger willen voelen, maar ondertussen kan iedereen hen op het internet bezig zien. Na wat opzoekwerk van de redactie was het mogelijk om een paar zaken te lokaliseren.

Zo staat de elektrozaak van Michel Neven in Sint-Truiden te kijk op de Russische website. Toen we de zaakvoerder confronteerden met zijn camerabeelden op de site, reageerde hij aangedaan en in shock. “Ik krijg het er warm en koud van tegelijk, een paar weken geleden zijn we nog overvallen geweest,” zegt Michel Neven.

Ook een apotheek in het Mechelse dat een camera gericht heeft aan de straatkant, is te zien op dezelfde website. Een medewerkster van de apotheek reageerde verbaasd bij het zien van de livebeelden op de Russische website die hun veiligheidscamera’s uitzendt.