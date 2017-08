Het is het einde van een lange, mooie zomerdag tussen de zacht glooiende Italiaanse wijnheuvels en de roemrijke heuveldorpjes. Ik nip aan het aperitief en connecteer via Facebook even met de buitenwereld. Zodra ik de app open, doet Facebook me een suggestie. Want ergens in Silicon Valley heeft een algoritme ontdekt dat ik die dag aardig wat foto's heb gemaakt van de streek.

"Heb je geen zin om die te delen met je vrienden?", vraagt Facebook me. En om het me dat net iets makkelijker te maken, heeft Facebook al een album in preview geplaatst.

Daar op het terras in Umbrië moest ik denken aan de geruststellende woorden die ik hoorde in het Zweedse Lulea, waar Facebook haar enige datacentrum in Europa heeft. Toen ik er vroeg wat het bedrijf doet met met mijn gegevens, foto's, updates, likes en shares, klonk het heel geruststellend zo: "Geen zorgen, Facebook draagt er goed zorg voor, en we hebben een strikte policy. Wie hier aan je gegevens probeert te komen, wordt op staande voet ontslagen".