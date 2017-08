Telecomwaakhond BIPT publiceert sinds 2014 elk jaar een vergelijkende prijzenstudie van telecomproducten voor kleine ondernemingen in België en de vier voornaamste buurlanden. In vergelijking met 2016 doet ons land het dit jaar beter: voor de meeste bedrijfstypes is de positie van België in de landenrangschikking verbeterd.

Toch profiteren niet alle ondernemingstypes van die tendens. De totale communicatiekosten - voor vaste en mobiele telefonie, internet en tv - zijn voor 'eenmanszaken op een vaste locatie' (zoals bakkers en slagers) en kleinhandelszaken (bijvoorbeeld doe-het-zelfzaken of meubelwinkels) dit jaar wel gestegen.

Voor kleinhandelszaken is België, afgegaan op de gemiddelde prijs van de drie goedkoopste operatoren die 302,15 euro bedraagt, de op een na duurste. Alleen Frankrijk doet slechter.

Bakkers en slagers komen er nog bekaaider van af. Daar is de goedkoopste operator in België met 51,98 euro nog meer dan dubbel zo duur als de Franse tegenhanger. Enkel de Nederlandse prijzenkampioen is nog een halve euro duurder. Als de gemiddelde prijs van de drie goedkoopste operatoren wordt bekeken, is België zelfs afgetekend de duurste met een prijs van 61,21 euro. In Frankrijk bedraagt dat gemiddelde maar 37,73 euro.

Een onmiddellijke verklaring is er niet, al is de algemene tendens volgens het BIPT wel dat kleine bedrijven met een relatief laag telecomverbruik met hoge kosten geconfronteerd worden. Mobiele professionals, die intensiever gebruikmaken van mobiele diensten, zitten qua kosten eerder in de middenmoot, en hoe meer er gebruik wordt gemaakt van vaste telefonie, hoe beter de prijzen.