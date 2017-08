"Het probleem heeft zich bij ons nooit zo erg gesteld als in Nederland. Er was ook geen rechtstreeks conflict met Turkije zoals dat in Nederland wel het geval wel was. Maar er was inderdaad geen vliegende start vanaf het begin van het boekingsseizoen", verduidelijkt woordvoerder Piet Demeyere van touroperator TUI.

Dat is intussen wel veranderd. "De Belgische, maar ook de Europese reiziger wilden van bij het begin van het seizoen duidelijk op reis naar een Europese bestemming. Het gevolg was dat die bestemmingen veel sneller dan normaal aan het vollopen waren. Europa werd dus schaars. Net op dat begon Turkije met mooie promoties uit te pakken."

Een kwestie van vraag en aanbod dus? "Het aanbod voor Turkije was nog volop aanwezig en bood bovendien een mooie prijs-kwaliteitverhouding", beaamt Demeyere. TUI kende de voorbije twee maanden een ongeziene stijging in het aantal boekingen naar Turkije, waardoor een eerder kwakkelseizoen resulteerde in meerverkoop van 20 procent naar Turkije in vergelijking met vorig jaar.