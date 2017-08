Gemiddeld vervoerde de tram in juli dagelijks 62.000 reizigers, maar in het verlengde weekend rond de nationale feestdag lag dat aantal gevoelig hoger, met ruim 220.000 reizigers verspreid over drie dagen. De periode rond de nationale feestdag is traditioneel een piekmoment aan de kust.

De dagpassen en meerdagenpassen blijven voor toeristen het vervoersbewijs bij uitstek, maar ook combitickets winnen aan populariteit. Met die biljetten kunnen kustgangers tegen een voordeeltarief een ticket voor de kusttram combineren met een populaire attractie aan de kust, zoals Plopsaland en Plopsaqua, Sunparks, het zandsculpturenfestival, Oostende Koerse of het Zwin Natuur Park.

Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zet De Lijn in juli en augustus elke 10 minuten een kusttram in op het volledige traject tussen De Panne en Knokke. De Lijn laat daarvoor trams aanrukken uit het binnenland, die na een kleine aanpassing kunnen worden ingezet langs de kust.

De Lijn is vooral tevreden dat er zich afgelopen maand geen ernstige ongevallen hebben voorgedaan. Veiligheid blijft prioriteit, en de vervoersmaatschappij zet fors in op sensibilisering, onder meer met het figuurtje Onni. Dat verstrooide figuurtje toont vooral hoe het niet moet. De boodschap is dan ook: "Doe niet zoals Onni, kijk uit voor de Kusttram!" Op die manier wil de lijn niet alleen aanrijdingen met zwakke weggebruikers voorkomen, maar ook aanrijdingen met voertuigen. Die hebben vaak veel materiële schade tot gevolg.

"De kusttram blijft topcijfers neerzetten", stelt Vlaams minister van Mobiliteit en Toerisme Ben Weyts (N-VA) tevreden vast. "Er is dan ook geen betere manier om vlot en veilig langs de Vlaamse kust te reizen. Elke 10 minuten een tram die je zonder file op tal van verrassende bestemmingen brengt. Hopelijk wordt augustus een even sterke maand voor de kust en de kusttram."