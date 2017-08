VRT Nieuws kon één van de betrokken eierproducenten spreken. De man wil liever anoniem blijven. “Bij de controle onlangs, zaten we net boven de toegelaten norm aan fipronil in onze eieren. Als die controles voor 1 januari zouden zijn gebeurd, was er trouwens niets aan de hand. Want pas sindsdien zijn die normen verstrengd op vraag van Europa.’”

“De vervuiling is ontstaan nadat wij een erkende reinigingsfirma hadden ingeschakeld bij een luizenplaag bij onze kippen. Die firma heeft ons dat reinigingsproduct getoond: een biologisch product nog wel dat géén gewag maakte van fipronil,” vertelt de getroffen ondernemer.

Ondertussen neemt het bedrijf ook elke dag zelf stalen. Daaruit blijkt dat de verse eieren van de voorbije dagen opnieuw onder de norm zitten en weer veilig zijn. “Een contaminatie van dit product breekt gelukkig snel af, dus wij hopen dat de nieuwe stalen van het FAVV snel bevestigen dat onze eieren weer volledig in orde zijn en ons bedrijf weer vrijgeven. Begijp me niet verkeerd, ik heb begrip voor het werk van het voedselagentschap. Zij moeten hun werk doen, en dat vraagt tijd. Maar het zijn al lange dagen en uren voor ons, hopelijk wordt ons geduld niet nóg langer op de proef gesteld.”

De producent hoopt vooral dat de consument eieren niet links laat liggen. “Alle eieren in ons bedrijf met een te hoge norm staan hier geblokkeerd en die worden dus vernietigd.” Dat geldt ook voor alle andere bedrijven. “Die schade voor ons is tot nu toe beperkt tot een goeie week productie, dat overleven we wel. We zouden de schade kunnen proberen verhalen bij de verdeler van het gewraakte schoonmaakproduct, maar bij dat manneke zal wel niet veel te rapen zijn. Pas als de consument ons nu in de steek laat, zou dat een echte ramp zijn voor de hele sector.”