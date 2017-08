Korte uitwisselingen blijven populair bij scholieren middelbaar onderwijs

Steeds minder jongeren kiezen ervoor om na de middelbare school een volledig jaar in het buitenland te gaan studeren. Korte uitwisselingen tijdens de middelbare school zijn wél populairder geworden. Vanochtend vertrok in Zaventem toch nog een groep die voor een heel jaar in de Verenigde Staten gaat studeren.

