"In België en andere Europese landen is het beeld van de borstvoeding gevende moeder aan het vervagen", legt Debonnet uit aan VRT Nieuws. "In studies is aangetoond hoe jonger je kinderen in contact brengt met zo'n zaken, hoe duidelijker het beeld is dat ze erover hebben. Hoe normaler het ook is. Dat kan helpen om er later een gefundeerde beslissing over te nemen als ze zelf een kind krijgen."