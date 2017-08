"Het is moeilijk om de risico's van gsm'en achter het stuur in cijfers te gieten, maar we gaan ervan uit dat een bestuurder die kort telefoneert, drie à vier keer meer kans maakt om betrokken te geraken bij een ongeval dan een alerte bestuurder", luidt het bij het BIVV.

Het risico wordt zelfs vermenigvuldigd met factor 23 als het gaat over sms'en achter het stuur, omdat de bestuurder dan helemaal niet meer naar de baan kijkt.

In 2016 vielen er 637 doden en 51.190 gewonden op de Belgische wegen. Volgens een studie over het onderwerp speelt afleiding een rol in 5 tot 25 procent van de ongevallen. "De schatting van 30 doden en 2.500 gewonden gelinkt aan het gebruik van de gsm achter het stuur, zit dus onderaan de vork".

Bestuurders onder de 35 gebruiken het meest hun gsm achter het stuur, zo blijkt uit een studie van de BIVV: 23 procent van hen gebruikt hem minstens een keer op elk traject.

In het algemeen gebruiken acht op de tien bestuurders af en toe hun gsm terwijl ze rijden. In tweederde van de gevallen is dat om een sms te sturen. In andere gevallen gaat het om versturen van mails, of surfen op Facebook of WhatsApp.

De helft van de ondervraagden gebruikt zijn gsm bij een stop, hetzij aan de verkeerslichten, hetzij aan een spoorwegovergang. "Dit mag dan minder gevaarlijk zijn, het blijft wel verboden en het hindert de doorstroming van het verkeer", zo klinkt het nog. Een op de drie bestuurders gebruikt zijn gsm in de file.