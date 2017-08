Regering gaat strengere controles organiseren om sociale fraude aan te pakken

Overheidsdiensten gaan onder meer de gegevens uit hun databanken met elkaar vergelijken. Ook de gegevens van water- en elektriciteitsverbruik zullen nagegaan worden. Bijvoorbeeld om te checken of iemand die een hogere uitkering krijgt als alleenstaande, niet in werkelijkheid samenwonend is.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Regering gaat strengere controles organiseren om sociale fraude aan te pakken

Overheidsdiensten gaan onder meer de gegevens uit hun databanken met elkaar vergelijken. Ook de gegevens van water- en elektriciteitsverbruik zullen nagegaan worden. Bijvoorbeeld om te checken of iemand die een hogere uitkering krijgt als alleenstaande, niet in werkelijkheid samenwonend is.