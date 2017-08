Zo zou de werklast bij de cipiers als bij de administratieve en psychologische diensten moeten kunnen verminderen. Maar volgens de vakbonden van de gevangenis in Ruiselede neemt de werkdruk echter alleen maar toe. Nog geen maand na de invoering van de nieuwe maatregel heeft het personeel van de gevangenis dan ook het werk neergelegd.

In Ruiselede kunnen 16 gedetineerden van de regeling genieten. Terwijl 8 gevangenen in verlengd penitentiair verlof zijn, verblijven 8 andere op de gedeelde cel. Tegelijkertijd worden de gevangenen die op verlof gaan er vervangen door 8 gedetineerden uit andere inrichtingen. In het penitentiaire complex verblijven op dit moment 60 gevangenen terwijl er plaats is voor 52.

"Er komt alleen maar werkdruk bij", legt Robbie De Kaey van de socialistische vakbond ACOD uit. "De 16 gedetineerden moeten uit- en ingeschreven worden, het materiaal moet in bewaring worden genomen en teruggegeven. Volgens de minister zou er een afname van de werkdruk zijn, aangezien gedetineerden die in verlof zijn, niet moeten douchen, geen eten moeten krijgen, niet wandelen,.... . Maar als je gedetineerden die weg zijn, gaat vervangen door andere mensen, dan blijft het peil van het aantal gevangenen op hetzelfde niveau en is er zo extra werkdruk voor het personeel."

Ook wijzen de vakbonden op het feit dat wanneer een gedetineerde op verlengd penitentiair verlof zijn voorwaarden schendt, hij terug fulltime moet worden opgevangen in de instelling. "Door de komst van de extra bijkomende gevangenen is er geen plaats meer vrij", zegt de vaksbondsman. Volgens onze informatie is er tot nu toe slechts één gedetineerde geweest die zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

"Helaas wil de minister niet luisteren naar onze argumenten en voert men gewoon uit. Dus heeft het personeel na enkele pogingen tot overleg, het werk neergelegd tot morgenavond 22 uur", besluit De Kaey.