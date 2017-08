Volgens Katrien Stragier van het FAVV is elke vergelijking met de dioxinecrisis fors overdreven. "De in België gemeten concentraties betekenen geen direct gevaar voor de volksgezondheid, blijkt uit een eerste reeks analyses."

In Nederland zijn tientallen pluimveebedrijven geblokkeerd. Dat betekent dat er geen kippen, eieren of mest mogen worden afgevoerd. Ook in België zijn een aantal bedrijven geblokkeerd. Hoeveel weten we niet, want dat maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. Het FAVV wacht op de resultaten van een tweede reeks analyses voor bedrijven weer kunnen worden vrijgegeven. Volgens Stragier kan dat enkele dagen tot een week duren.

De bron van de besmetting zou een bedrijf van legkippen in Weelde zijn, een deelgemeente van Ravels. Het FAVV kan niet bevestigen of ook dat bedrijf is geblokkeerd, want ook dat maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek.