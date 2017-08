Dertig Nederlandse pluimveebedrijven hebben hun eieren moeten vernietigen, nadat ze dit jaar het bestrijdingsbedrijf Chickfriend hadden ingeschakeld. Chickfriend zou de giftige stof fipronil gebruikt hebben bij hun behandeling om de aanwezigheid van bloedluis in kippenstallen te bestrijden. De leverancier van Chickfriend is een bedrijf uit de Antwerpse gemeente Weelde, Poultry-Vision.

Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak. Eind juli werd er bij het bedrijf in de Kempen een huiszoeking uitgevoerd. Poultry-Vision wordt ervan verdacht fipronil toegevoegd te hebben aan middelen die wel gebruikt mogen worden om bloedluis te bestrijden. Stalen van verschillende chemische producten en de boekhouding van het bedrijf werden meegenomen. De zaakvoerder, die geen strafrechtelijk verleden heeft, werd verhoord. Hij ontkent betrokken te zijn bij een zwendel.

Het FAVV heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat besmette eieren op de Belgische markt komen. Het Agentschap heeft geen concentraties van fipronil aangetroffen die een direct gevaar vormen voor de Belgische volksgezondheid. Het is in België niet toegelaten om de schadelijke stof te gebruiken in de pluimveesector. Bedrijven die het product dit jaar toch gebruikt hebben, zijn bezocht door de inspectie. Als er een vermoeden van besmetting was, werden de bedrijven geblokkeerd. In afwachting van de analyse van stalen mogen ze dus geen eieren meer verhandelen. Het is niet bekend om hoeveel bedrijven in België het gaat.