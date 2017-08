Vorige maand had het antifoltercomité van de Raad van Europa ons land een serieuze tik op de vingers gegeven. Het comité klaagt vooral de toestand in de Belgische gevangenissen aan tijdens stakingen. De Raad van Europa wil dat er snel werk gemaakt wordt van een minimale dienstverlening in gevangenissen. Zijn rapport klonk toen erg hard: "Tijdens zijn verschillende bezoeken in de 47 lidstaten de jongste 27 jaar heeft het comité nooit zoiets gezien op zo'n schaal en met zulke risico's die erdoor veroorzaakt worden.”"

Dat rapport blijkt nu ook rechtstreekse gevolgen te hebben voor de overlevering van gevangenen uit het buitenland. In een grote drugszaak heeft een Nederlandse rechter immers beslist dat een tiental verdachten voorlopig niet overgeleverd mag worden aan ons land nét door dat rapport. Een Antwerpse onderzoeksrechter had om die overlevering gevraagd, maar de advocaten hadden het rapport aangehaald als argument om dat niet te doen. De rechter besliste nu dat de overlevering voor onbepaalde tijd wordt opgeschort door de problematiek in de Belgische gevangenissen, de overbevolking en de detentieomstandigheden.

De Nederlandse officier van justitie moet nu bij de Belgische autoriteiten navraag doen wanneer en hoe dit probleem kan opgelost worden.