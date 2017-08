Een school- of studietoelage is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid om de schoolkosten te drukken. Eén op de vijf kleuters en studenten ontvangt momenteel een school- of studietoelage. In het lager en secundair onderwijs is dat één op de vier scholieren.

Vanaf 1 augustus 2017 kunnen nieuwe aanvragen voor een school- en studietoelage voor het schooljaar 2017-2018 ingediend worden per post of via www.studietoelagen.be.

Uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat er de voorbije jaren steeds meer dossiers zijn ingediend. Dat gaat van bijna 416.000 dossiers in 2010-2011 en 443.474 in 2013-2014 tot ruim 506.000 dossiers in het afgelopen schooljaar 2016-2017. Ook het aantal toekenningen zit al jaren in de lift.

Steeds meer van die dossiers worden trouwens geautomatiseerd. Voor iedereen die in één van de voorbije jaren (vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg, wordt automatisch een dossier opgestart. "193.317 dossiers voor een school- en studietoelage werden automatisch opgestart. Het aantal automatische dossiers is de voorbije jaren meer dan verviervoudigd", klinkt het.

"Wie recht heeft op een toelage, verdient het om die ook daadwerkelijk en op een rechtvaardige en efficiënte manier te krijgen", zegt Hilde Crevits. "Dat er meer en meer dossiers school- en studietoelagen automatisch worden gestart, is daarbij een goede zaak. Ondertussen zijn ook de bestaande digitale en papieren aanvraagformulieren vereenvoudigd."