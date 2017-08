In de regio rond Kortrijk en Doornik viel maar de helft van de normale maandneerslag, terwijl in Belgisch Lotharingen anderhalve keer de normale hoeveelheid viel.

"Dat is te verklaren door het feit dat we in de maand juli en augustus niet echt grote regenzones krijgen, maar wel plaatselijke regen- of onweersbuien. Net in die streek rond Kortrijk en Doornik zijn er daarvan veel minder is geweest," vertelt weerman en medewerker van het KMI David Dehenauw.

Volgens de weerkaarten zal het neerslagtekort daar ook niet snel verdwijnen.