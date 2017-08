Handcarwashes zullen meer worden gecontroleerd op sociale fraude, nadat uit controles is gebleken dat een kwart van de werknemers niet in orde zou zijn. Staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer: "We hebben gezien dat er toch regelmatig illegale handcarwashes opduiken in steden en gemeenten. Die stellen mensen in het zwart te werk, soms zelfs illegalen en er is zelfs sprake van mensenhandel." Hij wil de sociale fraude harder aanpakken door de controles te versterken en uit te breiden.

De handcarwashes die wel de regels volgen, moeten een duwtje in de rug krijgen, vindt De Backer. Hij wil oneerlijke concurrenten - bedrijfjes die snel een vennootschap oprichten, in het zwart winst maken en dan weer verdwijnen - te pakken krijgen en sluiten. Zondagswerk in de sector moet ook mogelijk gemaakt worden. Het overleg met de sector zou moeten leiden tot een akkoord in het najaar. De maatregelen zullen het fiat van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nodig hebben.