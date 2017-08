Volgens de historicus tonen de Britten met de aanpak van de herdenking dat ze geen lessen hebben getrokken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. "In Parijs en Berlijn hebben ze begrepen dat de toekomst in Europese samenwerking zit, dat hebben de Britten niet begrepen. Hoeveel beter zou het geweest zijn mocht mevrouw May daar hand in hand met mevrouw Merkel hebben gestaan?"

Dat wordt mooi geïllustreerd door de herdenking van de Slag van Verdun in mei vorig jaar (foto bovenaan). Toen was Merkel wel aanwezig op de plechtigheid, net als toenmalig Frans president François Hollande. Samen riepen ze op tot Europese samenwerking en vrede. Een krachtig signaal dat de Britten nu niet hebben gegeven. "We moeten leren dat er Europese samenwerking nodig is en dat een oorlog nooit iets oplost."