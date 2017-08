Het Hulpcentrum 112 heeft een nieuw noodnummer gelanceerd voor niet-dringende hulp. Dat meldt Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door Erik Engels, het diensthoofd van Hulpcentrum 112 Vlaams-Brabant.

"Het nummer 1722 wordt geactiveerd bij extreme weersituaties zoals onweer of intense regen. Het KMI geeft ons voortdurend weerupdates en wanneer het een code rood of oranje is, wordt 1722 geactiveerd", aldus Erik Engels.

Het nieuwe nummer is bedoeld om het noodnummer 112 te ontlasten. "Bij levensbedreigende situaties blijft het nummer 112 het te bellen nummer. Het nummer 1722 wordt in gebruik genomen om ervoor te zorgen dat het noodnummer 112 nooit overbelast wordt", besluit Engels.